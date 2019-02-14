США можуть на два місяці відстрочити мита на товари з Китаю, - Bloomberg

Найближчими днями в Пекіні пройде фінальний раунд переговорів

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с отсрочкой введения пошлин на товары из Китая на 60 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отметим, в начале февраля Администрация Трампа объявляла, что если стороны не достигнут соглашения, то Вашингтон повысит пошлины с 1 марта. По данным Bloomberg, 14 и 15 февраля в Пекине пройдет последний раунд переговоров. Как утверждает один из источников, от исхода этих встреч зависит решение Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США готовы продлить сроки переговоров с Китаем. Кроме того, он уверен, что Вашингтон и Пекин заключат торговое соглашение вовремя, и это соглашение станет "самым большим в истории".

Как писало РБК-Украина ранее, Китай обещал увеличить закупки американских товаров. В то же время представители обеих стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения. В январе Bloomberg сообщил, что Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем, чтобы оживить американские рынки.