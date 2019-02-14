США можуть на два місяці відстрочити мита на товари з Китаю, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Найближчими днями в Пекіні пройде фінальний раунд переговорів

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначимо, на початку лютого Адміністрація Трампа оголошувала, що якщо сторони не досягнуть угоди, то Вашингтон підвищить мита з 1 березня. За даними Bloomberg, 14 і 15 лютого в Пекіні пройде останній раунд переговорів. Як стверджує одне із джерел, від результату цих зустрічей залежить рішення Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США готові продовжити терміни переговорів з Китаєм. Крім того, він упевнений, що Вашингтон і Пекін укладуть торговельну угоду вчасно, і ця угода стане "найбільшою в історії".

Як писало РБК-Україна раніше, Китай обіцяв збільшити закупівлі американських товарів. У той же час представники обох країн вважають, що угода в будь-якому разі має включати умову про безперервний контроль ефективності її виконання. У січні Bloomberg повідомив, що Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.