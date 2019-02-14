ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США можуть на два місяці відстрочити мита на товари з Китаю, - Bloomberg

Новини » Політика    14.02.2019 - 11:15
США можуть на два місяці відстрочити мита на товари з Китаю, - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Найближчими днями в Пекіні пройде фінальний раунд переговорів

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант з відстрочкою введення мит на товари з Китаю на 60 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначимо, на початку лютого Адміністрація Трампа оголошувала, що якщо сторони не досягнуть угоди, то Вашингтон підвищить мита з 1 березня. За даними Bloomberg, 14 і 15 лютого в Пекіні пройде останній раунд переговорів. Як стверджує одне із джерел, від результату цих зустрічей залежить рішення Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США готові продовжити терміни переговорів з Китаєм. Крім того, він упевнений, що Вашингтон і Пекін укладуть торговельну угоду вчасно, і ця угода стане "найбільшою в історії".

Як писало РБК-Україна раніше, Китай обіцяв збільшити закупівлі американських товарів. У той же час представники обох країн вважають, що угода в будь-якому разі має включати умову про безперервний контроль ефективності її виконання. У січні Bloomberg повідомив, що Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.

 

Розвідка США назвала головні загрози у космосі
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся