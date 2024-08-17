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США месяц не дают "зеленый свет" на удары ВСУ по России ракетами Storm Shadow, - The Times

Иллюстративное фото: США не разрешают Украине бить по Россииракетами Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже более месяца не отвечают на запрос Британии с предложением разрешить украинским воинам применять ракеты Storm Shadow по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как отмечает издание, Британия хочет добиться консенсуса еще с несколькими союзниками для того, чтобы разрешить Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow. Для этого более месяца назад в США был направлен соответствующий запрос, но ответа так и не последовало. 

По словам источника издания, такой вопрос "застрял в американской системе". Другой собеседник журналистов в правительстве Британии рассказал, что дискуссии насчет Storm Shadow с союзниками продолжаются. Еще один источник назвал такое промедление "рутинным процессом в США". 

Неназванный чиновник правительства рассказал The Times, что Британия не обвиняет США в задержке. По его словам, такие изменения в политике требуют времени.

Временный поверенный в делах США в Британии Мэтью Палмер в свою очередь заверил в интервью The Times, что вопрос украинских ударов по территории России не нуждается в одобрении США. Решение принимает исключительно Лондон. 

В то же время британские военные допускают, что США "тянут время", чтобы оценить последствия украинской операции на территории России, прежде чем принимать решения. 


 

Что предшествовало

Напомним, Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, Франции и США. Эти страны поставили перед ВСУ условие не использовать такое вооружение для дальнобойных ударов по территории РФ.

Но после начала украинской операции в Курской области эксперты допускают, что ситуация может измениться. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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