США про місію ОДКБ в Казахстані: "є питання про законність запиту"

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі зробила заяву з приводу ситуації в Казахстані. Зокрема вона прокоментувала запит президента Казахстану до ОДКБ про проведення "миротворчої" місії в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

За словами представника Білого дому, Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в Казахстані, в тому числі за розгортанням сил ОДКБ.

"У нас є питання про характер цього запиту (президента Казахстану - ред.), про те, чи було це законним запрошенням чи ні. На даний момент ми не знаємо цього", - заявила журналістам Псакі.