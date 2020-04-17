У США за місяць зареєстрували 20 мільйонів безробітних

Через пандемію коронавірусу у США з середини березня за допомогою по безробіттю до влади звернулися вже 20 мільйонів людей. Про це повідомили у міністерстві праці США, передає РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

За останній тиждень по допомогу звернулися 5,2 мільйона американців.

Аналітики з Goldman Sachs очікують, що до кінця травня ця цифра може сягнути 37 мільйонів. Населення США - понад 328 мільйонів людей.

Пандемія коронавірусу за місяць "стерла" стільки ж робочих місць, скільки було створено в країні за останнє десятиліття - з часів кризи 2008-2009 років.

Експерти кажуть, що США наразі мають справу з найбільшою економічною кризою з часів Великої депресії у 1930-х.

Однак деякі економісти припускають, що найближчим часом кількість безробітних почне скорочуватися, оскільки малий бізнес отримує допомогу від уряду, а місцева влада обговорює можливість відкриття частини компаній в регіонах, де пік поширення коронавірусу вже минув.

Станом на 16 квітня у США зафіксували понад 640 тисяч офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Понад 30 тисяч людей померли.

Епіцентр хвороби в США - у штаті Нью-Йорк, де сьогодні карантин продовжили до 15 травня.

березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

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