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США не подтверждают отправку войск КНДР в Россию, - Пентагон

Фото: заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США пока не имеют подтверждений, указывающих на отправку инженерных войск КНДР в РФ с целью их поддержки российской агрессии в Украине.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет ничего по этому поводу", - сказала она, отвечая на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки ее войны против Украины.

Кроме того, Сабрина Сингх отметила, что в Соединенных Штатах осознают позицию режима в КНДР, поддерживающего военную агрессию РФ и оказывающую стране-агрессору разную военную поддержку.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как в Америке выглядит победа Украины. По его словам, значительным успехом для Киева будет сильная и успешная страна, которая будет интегрирована с Западом и сможет стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом планах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

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