США намерены препятствовать захватам танкеров Ираном, - Белый дом
Американские военные будут работать над укреплением оборонительной позиции в регионе Персидского залива и намерены препятствовать дальнейшим захватам Ираном коммерческих морских.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
По словам официальных лиц, за последние два года Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 коммерческих судов под международными флагами.
"Министерство обороны предпримет ряд шагов, чтобы укрепить нашу оборонительную позицию в Персидском заливе", - заявил Кирби.
Он также добавил, что в ближайшие недели будет предпринята попытка улучшить координацию и взаимодействие с союзниками в Ормузском проливе. Базирующийся в Бахрейне Сообщается, что Пятый флот ВМС США работает с региональными союзниками над увеличением ротации кораблей и самолетов, патрулирующих Ормузский пролив.
"Необоснованные, безответственные и незаконные захваты и преследования Ираном торговых судов должны прекратиться", - говорится в заявлении командующего Пятым флотом вице-адмирала Брэда Купера.
Ранее сообщалось, что в среду, 3 мая, Иран захватил нефтяной танкер в водах Персидского залива. Это произошло уже второй раз через неделю.
Недавно в Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.
Затем стало известно, что США конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках сделки по обеспечению соблюдения санкций.
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