ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США намерены передавать Украине больше пакетов военной помощи, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 21 июля 2023 01:55
США намерены передавать Украине больше пакетов военной помощи, - Пентагон Фото: спикер Пентагона Сабрина Сингх (flickr.com/Secretary_of_Defense_Public_Affairs)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты планируют предоставлять Украине больше пакетов военной помощи в будущем.

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг.

"Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше", - отметила Сингх.

По ее словам, США нацелены на дальнейшее обеспечение Украины дополнительными пакетами помощи в сфере безопасности и обороны.

"Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе", - добавила представитель Пентагона.

Военная помощь США Украине

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю помощь, передавая вооружение, технику, боеприпасы, средства связи, различное ремонтное оборудование и пр.

Так, ранее стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Вторжение России в Украину
NEWS
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
Угроза теракта на ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ все еще ждет доступ к крышам реакторных зданий
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию