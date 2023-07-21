США намерены передавать Украине больше пакетов военной помощи, - Пентагон

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее видеобрифинг .

"Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше", - отметила Сингх.

По ее словам, США нацелены на дальнейшее обеспечение Украины дополнительными пакетами помощи в сфере безопасности и обороны.

"Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе", - добавила представитель Пентагона.

Военная помощь США Украине

Соединенные Штаты с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине разностороннюю помощь, передавая вооружение, технику, боеприпасы, средства связи, различное ремонтное оборудование и пр.

Так, ранее стало известно, что США предоставят Украине новое вооружение стоимостью 1,3 млрд долларов в рамках пакета военной помощи. В частности, предусмотрены поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В предыдущий пакет военной помощи от США также вошли кассетные снаряды, о предоставлении которых Украина просила несколько месяцев назад. Их уже доставили на территорию нашей страны.

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