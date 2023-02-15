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Президент Всемирного банка заявил о досрочной отставке, - Bloomberg

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Среда 15 февраля 2023 22:20
Президент Всемирного банка заявил о досрочной отставке, - Bloomberg Фото: президент Всемирного банка Дэвид Малпас (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил о намерении покинуть свой пост в конце июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я проинформировал Правление о своем намерении покинуть свой пост президента Группы Всемирного банка до конца нашего финансового года. Я очень доволен прогрессом в наших основных рабочих потоках, включая пакет реагирования на глобальный кризис и дорожную карту развития, и считаю, что следующие несколько месяцев дадут хорошую возможность для плавной смены руководства", - говорится в заявлении Малпаса, опубликованном журналистами.

Как сообщается, досрочная отставка предположительно состоится примерно за год до официального истечения срока полномочий президента, 30 июня. Причина такого решения пока не раскрывается.

Отмечено, что Дэвид Малпасс - 13-й президент Всемирного банка. Он занимает эту должность с 5 апреля 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 10 февраля Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов по ремонту и восстановлению транспортной сети Украины для предоставления немедленной гуманитарной помощи и восстановления.

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