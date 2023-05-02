США к лету могут достигнуть потолка госдолга, Байден созвал лидеров Конгресса

"После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга", - говорится в письме главы Минфина США Джанет Йеллен к Конгрессу.

В связи с этим Минфин решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти.

Вскоре после получения письма президент США Джо Байден вызвал к себе четырех высокопоставленных лидеров Конгресса в Белый дом. Байден позвонил спикеру палаты представителей республиканцев Кевину Маккарти в Иерусалим, где он находится с дипломатической поездкой, чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая.

Байден также направил приглашения лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису, лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу МакКоннеллу.

Сегодня порог госдолга США составляет 31,4 трлн долларов. Администрация Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению и настаивают на сокращении расходов.