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США к лету могут достигнуть потолка госдолга, Байден созвал лидеров Конгресса

Фото: США к лету могут достигнуть потолка госдолга (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже к 1 июня, что в итоге может привести к дефолту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"После проведения анализа последних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а потенциально уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга", - говорится в письме главы Минфина США Джанет Йеллен к Конгрессу.

В связи с этим Минфин решил приостановить выпуск ценных бумаг серии для органов власти в штата и местных органов власти.

Вскоре после получения письма президент США Джо Байден вызвал к себе четырех высокопоставленных лидеров Конгресса в Белый дом. Байден позвонил спикеру палаты представителей республиканцев Кевину Маккарти в Иерусалим, где он находится с дипломатической поездкой, чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая.

Байден также направил приглашения лидеру демократов в Палате представителей Хакиму Джеффрису, лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу МакКоннеллу.

Сегодня порог госдолга США составляет 31,4 трлн долларов. Администрация Байдена призывает Конгресс повысить его. Контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению и настаивают на сокращении расходов.

Ранее мы писали, что Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты 19 января превысили установленный законом лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов.

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