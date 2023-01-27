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США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали

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Пятница 27 января 2023 01:33
США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали Фото: США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты в ночь на 25 января провели на севере Сомали успешную контртеррористическую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По приказу президента Джо Байдена, американские военные ликвидировали главаря "Исламского государства" Билала аль-Судани, что был ключевым деятелем и куратором глобальной сети ИГИЛ.

Кроме этого, уничтожено 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.

К слову, согласно оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности "Исламского государства" на Африканском континенте. Террорист также финансировал филиалы группировки по всему миру.

Напомним, Соединенные Штаты усилили военную активность против боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии.

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