США ликвидировали в Сирии старшего главаря ИГИЛ: детали операции

"Ранним утром в городе Эль-Баб, в провинции Алеппо, Сирия, силы Центрального командования США (CENTCOM) провели рейд, в результате которого был ликвидирован старший главарь ИГИЛ Дийя Зауба Муслих аль-Хардани", - сказано в сообщение Центрального командования.

Там уточнили, что военные также ликвидировали двух взрослых сыновей террориста - Абдаллу Зия аль-Хардани и Абду ар-Рахман Зия Зауба аль-Хардани.

"Эти представители ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства. На месте операции также находились три женщины и трое детей - никто из них не пострадал", - подчеркнули американские военные.

Генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центрального командования ВС США, пообещал, что США будут неустанно преследовать террористов ИГИЛ, в какой бы точке мира они не находились.

"Террористы ИГИЛ не могут чувствовать себя в безопасности ни во сне, ни в действии, ни в укрытии", - подчеркнул он.

Кто такой Дийя Зауба Муслих аль-Хардани

Стоит заметить, что на данный момент официальная информация о его статусе внутри ИГИЛ ограничена. CENTCOM называет его "старшим главарем" организации, однако не уточняет конкретную должность или заглавную роль в структуре группы.