США ликвидировали в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военнослужащие нанесли высокоточный удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" на территории Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа в Truth Social.
По словам Трампа, удар был нанесен на прошлых выходных.
"В эти выходные американские войска нанесли высокоточный авиаудар по одному из членов "Аль-Каиды" в Сирии. Лидер террористов взаимодействовал с "Аль-Каидой" по всему региону", - написал он.
В частности президент поздравил главу Центрального командования Вооруженных сил США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешной операцией.
"Аль-Каида" - это международная радикальная исламистская группировка, основанная в 1988 году Осамой бен Ладеном и известная своей экстремистской идеологией и ответственностью за ряд терактов в разных странах. Самым известным нападением стало уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
США начали глобальную борьбу против "Аль-Каиды" после терактов 11 сентября, объявив войну терроризму. Это привело к военным операциям в Афганистане, где группировка имела базы.
В конце январе американские военные нанесли точечный авиаудар по Сирии в результате чего был уничтожен высокопоставленный боевик сирийского крыла "Аль-Каиды".
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