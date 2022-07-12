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США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії, - Reuters

Фото: США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові вбили лідера терористичної організації ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявили два американських чиновника.

Видання зазначає, що чиновники відмовилися розкривати подробиці вбивства лідера ІДІЛ.

При цьому в Reuters підкреслили, що ліквідація завадить спробам ІДІЛ реорганізуватися в партизанське угруповання після втрати управління над великою частиною територій.

Нагадаємо, ще в лютому цього року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ. Контртерористична операція була проведена на північному заході Сирії.

Також ми писали, що біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення. За підрив автомобіля в Кабулі взяли на себе відповідальність бойовики з ІДІЛ.

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Сполучені Штати АмерикиІДІЛСирія