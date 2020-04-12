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Держдеп США організував спецрейс з України

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 02:45
Держдеп США організував спецрейс з України
Ілюстративне фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Виліт запланований на 15 квітня

Державним департаментом США та посольством США в Україні організовано спеціальний чартерний рейс для громадян США, їх дітей, чоловіків або дружин та легальних постійних мешканців Сполучених Штатів для повернення додому з України на фоні закриття кордонів через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту "Бориспіль" о 17:00 за місцевим часом і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport (IAD) о 01:00 вночі 16 квітня.

Вільних місць в літаку вже немає, втім в Держдепартаменті відзначають що усі ті, хто не встиг втім і досі мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту Державного департаменту США, щоб потрапити до списку на потенційний наступний рейс.

Платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, втім по поверненню в США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, Штати знаходяться на першому місці і за кількістю заражень COVID-19, і за кількістю смертей від інфекції.

РБК-Україна писало, що число підтверджених випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах Америки перевищило 500 тис.

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