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У США коронавірусом заразилися понад 500 тис. осіб

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 11:38
У США коронавірусом заразилися понад 500 тис. осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Від вірусу померли майже 19 тис. американців

Число підтверджених випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах Америки перевищило 500 тис. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу Ради національної безпеки і оборони.

Станом на 11:00 11 квітня, коронавірусом в Штатах захворіли 501 тис. 615 осіб. За добу інфекцію виявили у 34 тис. американців. Зазначимо, що це найбыльший щоденний приріст інфікованих в країні з початку пандемії. Також зафіксували 2035 нових смертельних випадків від інфекції: загальне число смертей в США зросло до 18 тис. 777.

Кількість людей, які одужали від вірусу в Штатах також зростає. Всього від вірусу вилікувалися майже 30 тис. американців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає "хорошим результатом" кількість смертей від COVID-19 в США на рівні від 100 до 200 тисяч.

Раніше американська телекомпанія ABC з посиланням на джерела в спецслужбах заявила, що Трамп був попереджений про наслідки глобального спалаху коронавірусу ще минулої осені. Американський президент назвав цю інформацію брехнею.

Також РБК-Україна повідомляло, що понад 5 тисяч громадян США подали колективний позов проти Китаю, в якому вимагають 1,2 трлн доларів компенсації за збитки, завдані коронавірусом.

Показник захворюваності коронавірусом в Україні становить 6%, - Ляшко У США за добу від коронавірусу померли 2108 осіб
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