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У США створили високоточну ракету, яка вражає лезами

Новини » Промисловість    09.05.2019 - 23:23
У США створили високоточну ракету, яка вражає лезами
Фото: ракета (Vandenberg Air Force Base / AP)

У 45-кілограмової ракети немає боєголовки, що вибухає, а леза викидаються з корпусу

У Сполучених Штатах розробили високоточну ракету R9X, яка здатна вражати ціль лезами, які викидаються з корпусу. Про це пише РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

Посилаючись на колишніх і нинішніх представників адміністрації США, газета зазначає, що ця засекречена система є модифікацією ракети Hellfire. Вона важить більше 45 кг і не має вибухає боєголовки. Також ракета має шість лез, які викидаються з корпусу за кілька секунд до зіткнення з метою.

Джерела WSJ також говорять, що ракета має довжину близько 1,5 м і "використовується нечасто, тільки при виникненні особливих обставин". Наприклад, такими обставинами можуть бути необхідні удари по терористичним угрупованням.

Розробка високоточної ракети стартувала в 2011 році. Передбачалося, що один з її прототипів зможуть використовувати для ліквідації лідера угруповання "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.

Поки, за даними WSJ, це високоточна зброя була застосована щонайменше два рази. У перший раз ракета була застосована ЦРУ в лютому 2017 року Ідліб. Другий - в січні 2019 року. Тоді американські військові при її допомоги ліквідували терориста, причетного до підриву есмінця США Cole в Ємені в 2000 році.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 9 травня, в США провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

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