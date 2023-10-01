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В США конгрессмен хотел сорвать голосование пожарной тревогой. Теперь это расследует полиция

Фото: конгрессмен Джамал Боуман (facebook.com/JamaalBowmanNY)
Автор: Елизавета Драбкина

Представитель Демократической партии США Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию в Капитолии, когда его партия пыталась задержать голосование за временный бюджет США. Его действия привели к эвакуации офисного здания Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция обнародовала фото, где видно, как Боуман активирует пожарную сигнализацию у выхода из офисного здания, в котором расположены офисы Конгресса. Правоохранители уже начали расследование инцидента.

В своем заявлении Боуман признал, что включил пожарную сигнализацию, о чем, по его словам, сожалеет, но возразил, что сделал это для того, чтобы задержать голосование, как утверждали многие республиканцы.

Он отметил, что подошел к дверям, которые обычно открыты для голосования, но тогда не открывались.

"Мне стыдно признать, что я активировал пожарную сигнализацию, ошибочно думая, что она откроет дверь. Я сожалею об этом и искренне извиняюсь за любую путаницу, которую это повлекло за собой", - сказал Боуман.

За что голосовали депутаты

История с включением пожарной сигнализации произошла тогда, когда Палата представителей должна была проголосовать за двухпартийный законопроект, целью которого было избежать приостановки работы правительства. В конце концов законопроект о продолжении финансирования правительства США на 45 дней был принят почти единогласной поддержкой демократов, но в тот момент демократы пытались выиграть время для ознакомления с законопроектом.

Почему существует угроза шатдауна

Угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В частности, они выступали против дополнительной помощи Украине. В последний Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Больше об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет до шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

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