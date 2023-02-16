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США компенсируют Чехии военную помощь Украине

Фото: Прага получит 200 млн долларов компенсации за помощь Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты предоставят Чехии дополнительно 200 млн долларов на модернизацию армии в качестве частичной компенсации за оборудование, переданное Украине, подвергшейся нападению со стороны России.

Об этом заявил новый посол США в Праге Бижан Сабет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство CTK.

"Эти средства предназначены для наращивания потенциала наших чешских союзников по сдерживанию и защите от возросшей угрозы со стороны России, а также для замены военных мощностей, которые Чехия предоставила или предоставит Украине", - сказал Сабет.

Новый пакет финансовой помощи Чехии будет передан в дополнение к 106 миллионам долларов, которые США предоставили осенью прошлого года.

Напомним, новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад должен передать Украине все виды вооружений, кроме ядерных.

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Соединенные Штаты АмерикиЧехия