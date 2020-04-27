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Більшість заражених коронавірусом в США не підозрюють про це, - NYT

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 19:21
Більшість заражених коронавірусом в США не підозрюють про це, - NYT
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Штатах необхідно масштабне тестування людей без симптомів

Більшість заражених коронавірусом у Сполучених Штатах не підозрюють про захворювання. Про це повідомляють директор Pharos Global Health Advisors і лектор Інституту міжнародних відносин при Єльському університеті Шань Лін Сон і професор клінічної епідеміології Єльського університету Роберт Хехт, передає видання The New York Times.

Повідомляється, що єдині люди, яким у США зробили тести на коронавірус - це ті, в кого проявляються симптоми COVID-19. У зв'язку з чим, автори статті виступають за те, що в Штатах необхідно масштабне тестування людей без симптомів.

Невелика вибірка аналізів крові на антитіла показала, що 2,7 млн жителів Нью-Йорка могли заразитися коронавірусом, не знаючи цього.

Недавно дослідження показало, що приблизно третина жителів міста Челсі в штаті Массачусетс, ймовірно, заразилися, але лише половина з них змогли згадати, що за останні чотири тижні у них спостерігався хоча б один симптом коронавірусу. Інше невелике дослідження серед вагітних жінок в Нью-Йорку показало, що 15% були заражені коронавірусом. Однак у 80% з них не було ніяких симптомів. Також на атомному авіаносці Theodore Roosevelt з 840 випадків зараження 60% проходили без будь-яких ознак.

З чого автори роблять з цього висновок, що COVID-19 більш поширений, ніж показує обмежена кількість проведених у США тестів. І мільйони людей продовжують поширювати патоген, навіть не підозрюючи про це.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

Крім того, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вказав на дослідження, яке показує, що штами COVID-19 проникли в Нью-Йорк з Європи, а не Китаю.

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