Портрет Моны Лизы в Лувре решили переставить: будет ли открыт доступ к картине

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании отдельного зала для Моны Лизы в рамках большой реконструкции Лувра. Он также анонсировал строительство нового главного входа, который будет финансироваться за счет собственных ресурсов музея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Лувр, самый посещаемый музей мира, готовится к масштабной реконструкции. Главным нововведением станет выделение отдельного пространства для самого известного в мире портрета – Моны Лизы. Такое решение приняли после того, как директор музея заявил, что из-за огромного наплыва туристов посещение Лувра превращается в настоящее испытание.

Выступая перед картиной Леонардо да Винчи, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что музей должен стать более комфортным для посетителей. Он анонсировал, что Мона Лиза получит "специальное пространство" в Лувре, которое будет независимым от других экспозиций и будет иметь отдельный вход.

Кроме того, с 1 января 2026 года для посетителей из-за пределов ЕС будет введен повышенный входной тариф.

Почему это необходимо

Сейчас картина расположена за защитным стеклом в самом большом зале музея, где также представлены работы венецианских мастеров XVI века. Однако перенаселенность стала серьезной проблемой – посетители буквально прорываются через толпу с телефонами, пытаясь сфотографировать шедевр.

В прошлом году Лувр посетили 8,7 миллиона человек, из которых более 75% – иностранные туристы, преимущественно из США, Китая, Италии, Великобритании, Германии и Испании. После реконструкции музей планирует принимать до 12 миллионов посетителей в год.

Что еще изменится в Лувре

Среди масштабных изменений – строительство нового главного входа неподалеку Сены, который откроют в 2031 году. Также планируется создание подземных помещений для расширения выставочных залов.

По словам Макрона, новый вход будет расположен возле Колоннады Перро на западной стороне музея и будет финансироваться за собственные средства Лувра и меценатов, без привлечения налогов французских граждан. Выбор архитектурного проекта будет осуществляться на конкурсной основе.

Проблемы со стеклянной пирамидой

Последняя большая реконструкция Лувра состоялась в 1980-х годах, когда китайско-американский архитектор Йо Мин Пей спроектировал знаменитую стеклянную пирамиду. Она была рассчитана на 4 миллиона посетителей ежегодно, но сегодня Лувр принимает вдвое больше туристов.

Хотя пирамида останется, ее функциональность как единственного входа в музей вызывает сомнения. В недавней служебной записке, попавшей в СМИ, директор Лувра Лоранс де Кар заявила, что пространство под пирамидой имеет ряд проблем: оно плохо изолировано от жары и холода, усиливает шум и является неудобным для персонала и посетителей. Также были зафиксированы проблемы с инфраструктурой, протечки воды и перепады температур, которые угрожают сохранности экспонатов.

Точная стоимость реконструкции пока неизвестна, однако французские СМИ оценивают ее в сотни миллионов евро.