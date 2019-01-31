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США і КНДР погодили місце і дату нового саміту

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 20:26
США і КНДР погодили місце і дату нового саміту
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Місце і дата саміту можуть бути оголошені наступного тижня

Дата і місце проведення нової зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином були узгоджені і можуть бути оголошені наступного тижня. Про це заявив американський лідер, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми оголосимо про це дуже скоро, ми, можливо, оголосимо про це на наступному тижні", - цитує Трама Fox News.

Агентство нагадує інтерв'ю державного секретаря США Майка Помпео. За його словами, США направляють команду в КНДР для підготовки до саміту, який відбудеться "десь" в Азії наприкінці лютого.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що відносини Сполучених Штатів Америки і Північної Кореї найкращі за весь час.

Зазначимо, що делегація Північної Кореї, яка повернулася із США, передала Кім Чен Ину лист від президента США Дональда Трампа.

Як писало РБК-Україна раніше, друга зустріч Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі.

Додамо, глава США раніше заявив, що йому вже відомо місце проведення майбутньої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, однак відмовився назвати.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРКім Чен ИнДональд Трамп
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