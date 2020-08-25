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США та Китай заявили про прогрес в торговій угоді

Вівторок 25 серпня 2020 08:38
США та Китай заявили про прогрес в торговій угоді
Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Учасники переговорів вирішили спільно створювати необхідні умови для реалізації угоди

Сполучені Штати та Китай відзначили прогрес у першій фазі китайсько-американської торгової угоди. Обидві сторони заявили про готовність до наступних кроків.

Про це повідомляє BBC.

Така заява була зроблена після розмови торгового представника США Роберта Лайтхайзера, а також американського міністра фінансів Стівена Мнучіна і віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе.

У прес-релізі представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера зазначено, що обидві сторони бачать прогрес і віддані тому, щоб робити необхідні кроки для забезпечення успіху угоди. Також учасники переговорів вирішили спільно створювати необхідні умови для реалізації першої фази торгової угоди.

Нагадаємо, перша фаза торгової угоди між державами була підписана в січні 2020 року. Однак уже в травні президент США Дональд Трамп був готовий розірвати її, звинувативши Китай в тому, що він прикладає недостатньо зусиль, щоб зупинити пандемію.

Раніше Трамп був готовий розглянути можливості щодо роз'єднання американської та китайської економіки.

Крім того, американський лідер звинувачував Китай в зростанні кількості безробітних в США.

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