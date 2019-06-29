США та Китай домовилися не вводити мита

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін та президент Сполучених Штатів Доналд Трамп на полях саміту G20 в Осаці домовилися відновити торгові переговори між країнами та не вводити нові мита. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як повідомляється, під час двосторонньої зустрічі лідери досягли згоди про відновлення торгово-економічних консультацій. У свою чергу Трамп запевнив, що Вашингтон не вводитиме нові мита по відношенню до китайського експорту.

Зазначається, що сторони домовилися обговорити "конкретні питання".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп перед зустріччю з лідером КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту G20 заявив, що Вашингтон відкритий для торгової угоди з Китаєм. Сі Цзіньпін у свою чергу перед зустріччю заявив Трампу про готовність обговорити ключові проблеми відносин Китаю і США.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився про розширеної зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном на саміті G-20.

Додамо, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе американський президент заявив, що китайська сторона, ймовірно, хотіла б угоди, але США в даний момент не готові до її укладення.