Трамп на саміті G20 допустив завершення торговельної війни з Китаєм

Фото: Трамп і Сі Цниньпин (twitter.com/XHNews)

Лідер Китаю відповів, що готовий обговорити з Трампом подальші відносини з США

В Японії в рамках саміту "Великої двадцятки" розпочалася зустріч лідерів США і Китаю - Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Перед зустріччю Трамп заявив у суботу, 29 червня, що він відкритий для торгової угоди з президентом Китаю, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, досягнення цієї угоди "було б монументальним", оскільки допомогло б послабити напруженість або ж навпаки - заглибити дві найбільші економіки світу в ще силнішу торгову війну.

"Насправді, я думаю, що ми були дуже близькі (до підписання угоди, - ред.)... Але це було б історично, якщо б ми могли укласти угоду про справедливу торгівлю. Ми повністю відкриті для цього", - сказав Трамп в кулуарах зустрічі Групи 20 (G20) в Осаці, додавши, що сподівається на продуктивну зустріч з лідером Китаю.

Сі Цзіньпін у свою чергу перед зустріччю заявив Трампу про готовність обговорити ключові проблеми відносин Китаю і США, пише "Сіньхуа".

"Незважаючи на зміни міжнародної ситуації, основний факт залишається незмінним: і Китай, і США отримують вигоди від співпраці і програють від конфронтації", - сказав Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився про розширеної зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном на саміті G-20.