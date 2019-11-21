США і Китай можуть перенести підписання торгової угоди на 2020 рік

Підписання першої фази торгового угоди між США і Китаєм можуть перенести на 2020 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел, наближених до Білого дому, між США і Китаєм виникли розбіжності з приводу зняття тарифів. Зокрема, Китай вимагає більш широке зняття мит, а президент США Дональд Трамп не готовий на зниження раніше введених тарифів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Китай прагне підписати першу частину торгового угоди з США. Як зазначив у китайському Міністерстві торгівлі, Китай готовий співпрацювати для вирішення основних проблем у відносинах на основі рівності і взаємоповаги.

Раніше Трамп заявив, що не впевнений у необхідності укладення торгової угоди з Китаєм. Президент США зазначив, що його влаштовує нинішня ситуація. При цьому він зазначив, що на даний момент сторони продовжують переговори щодо торговельної угоди.

Спочатку підписання першої фази торгового угоди між США і Китаєм планувалося на 13 листопада, однак угода зірвалася через скасування саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). При цьому в США не виключали можливості, що угода не буде підписана зовсім.