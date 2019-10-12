США і Китай досягли істотного прогресу в питанні торгівлі

Президент Дональд Трамп заявив, що США і Китай досягли істотного прогресу в обговоренні першої фази торгового угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Після закінчення переговорів з віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе США заявили, що були досягнуті домовленості в питаннях інтелектуальної власності, фінансових послугах та великих закупівлях продовольчих товарів.

Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін близькі до закінчення торгової війни, але для фіналізації домовленостей потрібно до п'яти тижнів.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин, який вів переговори, зазначив, що сторони досягли фундаментального розуміння ключових питань, однак для досягнення результату потрібно багато роботи.

За його словами, президент Трамп погодився не підвищувати тарифи на китайський імпорт на суму приблизно 250 млрд доларів - ці тарифи повинні були почати діяти у вівторок.

Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі з віце-прем'єром КНР Лю Хеєм Трамп заявив про прогрес у торговельних переговорах з Китаєм.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укласти з Китаєм раніше обговорену валютну угоду.