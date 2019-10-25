США і Китай близькі до завершення першої фази торгової угоди

США і Китай близькі до завершення першої фази торгового угоди. Про це повідомили в Офісі торгового представництва США, передає Reuters.

Відповідну заяву представникам США було зроблено після телефонних переговорів з китайською стороною 25 жовтня. При цьому Офіс торгового представництва США не надав відомостей про напрямки діяльності.

"Вони просунулися з конкретних питань, і обидві сторони близькі до завершення деяких розділів угоди. Обговорення триватимуть безперервно на рівні заступників, і найближчим часом керівникам буде запропоновано ще одна зустріч", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в першу фазу торгового угоди між США і Китаєм буде включена захист інтелектуальної власності.

Також РБК-Україна повідомляло, що торгова угода між Сполученими Штатами і Китаєм може бути підписана 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. При цьому в США не виключають відтермінування підписання угоди. Америка планує підписати угоду тоді, коли вона буде влаштовувати американський уряд.