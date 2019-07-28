У США вилучили 13 тонн кокаїну вартістю 350 млн доларів

Корабель Берегової охорони США доставив в Сан-Дієго 13 тонн кокаїну, який був конфіскований в результаті декількох операцій в східній частині Тихого океану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що загальна вартість конфіскованих наркотиків близько 350 млн доларів. 13 тонн наркотиків були конфісковані в результаті шести операцій, проведених з середини червня по середину липня. Відзначається, що в Сан-Дієго наркотики будуть знищені правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що у Філадельфії (США) на одному з кораблів, що стояли в порту, поліція виявила 16,5 тонн кокаїну загальною вартістю більше мільярда доларів. Судно прямувало з Чилі в Європу, а в американський порт зайшло транзитом.

Нагадаємо, в кінці квітня співробітники митної служби Нідерландів в порту Роттердама виявили партію кокаїну вагою 1600 кілограм. Зокрема, митники виявили кокаїн разом з вантажем бананів. Відразу після виявлення вантажу митники передали справу в поліцію.