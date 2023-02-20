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США с союзниками собрали 700 танков для Украины, - Байден

Фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками собрали для Украины 700 танков. Речь идет об уже предоставленных и тех, которые должны поставить.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байден в ходе совместного брифинга главой государства Владимиром Зеленским.

"Вместе с союзниками мы обязались предоставить Украине более 700 танков, тысячи военных автомобилей, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельных и ПВО", - сказал Байден.

Важно! В сети и некоторых СМИ распространяется информация о том, что американский лидер во время визита в Киев якобы анонсировал поставки Украине еще 700 танков. Однако, скорее всего, Байден назвал общее количество переданных и обещанных Украине танков разных классов.

Напомним, сегодня во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. В него вошли ракеты в систему HIMARS, противотанковые ракетные комплексы JAVELIN, артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения.

Все подробности исторического визита американского лидера в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВоенная помощь