США та Італія домовилися про тісну координацію через війська РФ біля України

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Ді Майо обговорили важливість продовження координації дій для стримування будь - якої подальшої російської агресії проти України і підтвердили консенсус між союзниками і партнерами щодо необхідності нав'язати Росії сувору ціну за такі дії", - йдеться в повідомленні.

Також вони підтвердили свою незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також сторони обговорили Литву і Лівію.

"Вони підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску і економічного примусу з боку Китайської Народної Республіки, які загрожують процвітанню і безпеці США і Європи. Вони також обговорили поточні зусилля Лівії щодо організації національних виборів без подальших затримок", - йдеться в повідомленні.