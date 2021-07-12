ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку. І назвав акції ЗМІ спробою змови

Новость на русском →
Тбілісі, Понеділок 12 липня 2021 12:46
Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку. І назвав акції ЗМІ спробою змови Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовився йти у відставку на вимогу представників грузинських засобів масової інформації (ЗМІ). А самі акції назвав "невдалою спробою змови проти держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".

"Змова антидержавних і антицерковних сил не відбулася і ніколи не відбудеться в нашій країні", - заявив Гарібашвілі на засіданні уряду.

Коментуючи смерть телеоператора Олександра Лашкарава, він пообіцяв, що всі причетні до його побиття будуть покарані.

Нагадаємо, минулого тижня на акції проти ЛГБТ-маршу радикально налаштовані люди побили близько 50 представників ЗМІ, в тому числі оператора Лашкарава.

Пізніше стало відомо про його смерть після виписки з лікарні. Це стало приводом для масових акцій представників ЗМІ проти Гарібашвілі з вимогою піти у відставку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр протест Грузія
NEWS
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою