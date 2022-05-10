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США не виключають спробу Росії анексувати Донбас, - Держдеп

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області. Окупанти можуть провести там фіктивний референдум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що російська влада намагається легітимізувати окупацію.

"Ми знаємо російський сценарій, який був використаний в Криму і на сході України. Російська влада в спробі надати своїй окупації наліт легітимності, намагалися провести фіктивні вибори, і ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на сході України", - заявив Прайс.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.

Розвідка США повідомляла, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей. Планує це здійснити вже в середині травня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі проведення будь-яких фейкових "референдумів" на захоплених російськими окупантами територіях вони не будуть визнані Україною і світом, а також ускладнять можливі переговори Києва з Москвою.

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Державний департамент США