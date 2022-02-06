США не виключають анексію Донбасу з боку Росії, - Салліван

США не виключають, що Російська Федерація може вдатися до різних форм агресії. У тому числі йдеться й про анексію Донбасу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
"Дії РФ можуть набувати різних форм, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити низку гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію, або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Салліван.
За словами радника президент США по національній безпеці, Штати разом з союзниками протягом останніх місяців готувалися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії - Росії загрожують серйозні економічні наслідки й інші форми тиску.
"Ми знаходимося у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація та вторгнення на Україну можуть статися будь-якої миті. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", - додав Салліван.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" різних країн щодо можливого вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни.
Також Салліван відзначив, що санкції проти РФ можуть зачепити й економіку Китаю.