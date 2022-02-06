США не виключають анексію Донбасу з боку Росії, - Салліван

США не виключають, що Російська Федерація може вдатися до різних форм агресії. У тому числі йдеться й про анексію Донбасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Дії РФ можуть набувати різних форм, включаючи можливість того, що вони анексують окуповані території, території на сході України, відомі як Донбас. Або ж вони можуть зробити низку гібридних дій, включаючи кібератаки, політичну дестабілізацію, або ж вони можуть зробити повномасштабне вторгнення", - заявив Салліван.

За словами радника президент США по національній безпеці, Штати разом з союзниками протягом останніх місяців готувалися до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. У разі агресії - Росії загрожують серйозні економічні наслідки й інші форми тиску.

"Ми знаходимося у вікні, коли щось може статися. Військова ескалація та вторгнення на Україну можуть статися будь-якої миті. Ми вважаємо, що РФ створила можливості для проведення великої військової операції", - додав Салліван.