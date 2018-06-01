Трамп: самміт США-КНДР 12 червня відбудеться

Зустріч відбудеться у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня. Про це повідомив Трамп, передає Bloomberg.

Зустріч відбудеться у Сінгапурі.

Трамп додав, що він говорив з представником КНДР про санкції проти Північної Кореї. За словами президента США, обидві сторони не збираються підписувати жодні угоди 12 червня.

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли я зможу зняти санкції з Північної Кореї", - сказав Трамп.

Трамп прийняв завідувача відділу єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чола, який бере участь у ядерних переговорах протягом десятиліть. Після переговорів у Нью-Йорку з державним секретарем США Майком Помпео посол з Пхеньяну вручив Трампу лист від лідера КНДР.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.

У листі Трампа повідомлялося, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином він був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР. Трамп додав, що чекає цієї зустрічі в майбутньому.

Помпео і Чол провели зустріч в Нью-Йорку. Помпео назвав переговори делегацій США та Північної Кореї змістовними.

Згодом Трамп повідомив, що очікує листа від Кім Чен Ина.