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Трамп: самміт США-КНДР 12 червня відбудеться

НовиниПолітика    01.06.2018 - 21:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Зустріч відбудеться у Сінгапурі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня. Про це повідомив Трамп, передає Bloomberg.

Зустріч відбудеться у Сінгапурі.

Трамп додав, що він говорив з представником КНДР про санкції проти Північної Кореї. За словами президента США, обидві сторони не збираються підписувати жодні угоди 12 червня.

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли я зможу зняти санкції з Північної Кореї", - сказав Трамп.

Трамп прийняв завідувача відділу єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чола, який бере участь у ядерних переговорах протягом десятиліть. Після переговорів у Нью-Йорку з державним секретарем США Майком Помпео посол з Пхеньяну вручив Трампу лист від лідера КНДР.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.

У листі Трампа повідомлялося, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином він був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР. Трамп додав, що чекає цієї зустрічі в майбутньому.

Помпео і Чол провели зустріч в Нью-Йорку. Помпео назвав переговори делегацій США та Північної Кореї змістовними.

Згодом Трамп повідомив, що очікує листа від Кім Чен Ина.

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Теги публікації: КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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