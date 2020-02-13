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США шукають спецпосланця для переговорів з РФ щодо озброєння

Новини » Політика     13.02.2020 - 09:14
США шукають спецпосланця для переговорів з РФ щодо озброєння
Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

Пошуки спецпосланця тривають з кінця минулого року

Білий дім шукає спецпосланця для ведення переговорів з Росією щодо контролю над озброєннями, але поки ніхто не погодився обійняти цю посаду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Повідомляється, що пошуки спецпосланця тривають з кінця минулого року. Досі адміністрація не змогла знайти нікого, хто погодився б зайняти цю посаду.

Наголошується, що, згідно з різними джерелами, в списку кандидатів на цю роль фігурують: колишній посол і парламентер за Договором про скорочення стратегічних озброєнь Річард Берт, чиновник міністерства фінансів Маршалл Біллінгслі і колишній радник Джорджа Буша-молодшого з національної безпеки Стівен Хедлі.

Раніше в США анонсували переговори з Росією щодо контролю над озброєннями.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії раніше заявили, що ситуація в сфері світової стратегічної стабільності погіршується, через що є ризик виникнення ядерної війни.

А в березні в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю.

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