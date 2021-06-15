Ліки від COVID. AstraZeneca повідомила про результати дослідження

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив про недостатню ефективність препарату від коронавірусу. Учасниками випробування були невакциновані дорослі старше 18 років з підтвердженим контактом з людиною з COVID-19 протягом останніх восьми днів.

Препарат, в основі якого використовувалися антитіла до COVID-19, виявився недостатньо ефективним в ході досліджень серед людей, що контактували з інфікованими або можливими хворими.

"Хоча це випробування не досягло основної кінцевої точки проти симптоматичного захворювання, ми натхнені захистом, що спостерігається у учасників з негативним результатом ПЛР після лікування цим препаратом", - заявила Мене Пангалос, виконавчий віце-президент AstraZeneca.

AstraZeneca також вивчає лікування більш важких захворювань.