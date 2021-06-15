ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ліки від COVID. AstraZeneca повідомила про результати дослідження

Новость на русском →
Женева, Вівторок 15 червня 2021 12:16
Ліки від COVID. AstraZeneca повідомила про результати дослідження Фото: препарат AstraZeneca неефективний (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив про недостатню ефективність препарату від коронавірусу. Учасниками випробування були невакциновані дорослі старше 18 років з підтвердженим контактом з людиною з COVID-19 протягом останніх восьми днів.

Про це повідомляє Reuters.

Препарат, в основі якого використовувалися антитіла до COVID-19, виявився недостатньо ефективним в ході досліджень серед людей, що контактували з інфікованими або можливими хворими.

"Хоча це випробування не досягло основної кінцевої точки проти симптоматичного захворювання, ми натхнені захистом, що спостерігається у учасників з негативним результатом ПЛР після лікування цим препаратом", - заявила Мене Пангалос, виконавчий віце-президент AstraZeneca.

AstraZeneca також вивчає лікування більш важких захворювань.

Нагадаємо, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

Зазначимо, МОЗ повідомило про 1014 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі AstraZeneca
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю