США и Россия проведут новые переговоры: известна дата и ключевые темы

Сначала о дате переговоров заговорил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча должна была состояться на уровне министерств иностранных дел.

По данным российских СМИ, встреча пройдет в Стамбуле и будет посвящена работе дипмиссий. Переговоры станут вторым раундом российско-американских консультаций.

Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. На встрече будут представители внешнеполитических ведомств России и США.

Переговоры по войне в Украине

Ранее в Саудовской Аравии прошло два раунда переговоры Украины и США, там также прошла встреча делегаций США и России. Стоит заметить, что Украина и Россия не ведут прямых переговоров по завершению войны.

По результатам переговоров Украина согласилась на предложение Штатов о перемирии, но Россия не дала четкого ответа, одновременно выдвигая требования.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет переговоров без прогресса, и намекнул, что против России готовят санкции, если она не сделает шаг к миру.

Недавно посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. Он стал первым за долгое время чиновником РФ, который был в США, ведь с него временно были сняты санкции.

После своего визита в США Дмитриев озвучил неожиданную позицию относительно гарантий безопасности для Украины.