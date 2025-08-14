США и Россия могут обсудить новый договор о стратегических вооружениях, - Путин

ДСНВ-3

Напомним, в 2023 году Россия решила приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который действует до февраля 2026 года.

Говоря о причине такого решения, глава Кремля, как обычно, переложил всю ответственность на США. По его словам, Вашингтон якобы разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов.

Также он пригрозил возобновить испытания ядерного оружия, если к этому прибегнут США.

В рамках ДСНВ Россия и США установили целевые показатели по сокращению стратегического наступательного вооружения. В частности, для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) лимит составлял 700 единиц.

При этом договор предусматривал проведение обоюдных инспекций на ядерных объектах - это был главный механизм контроля.