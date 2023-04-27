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США и Южная Корея углубляют сотрудничество: подписали более 20 меморандумов

Фото: Южная Корея и США углубляют сотрудничество во многих сферах (twitter/MOTIE - Korea)
Автор: Максим Шушко

Южная Корея и Соединенные Штаты Америки подписали 23 соглашения по усилению двустороннего сотрудничества в передовых отраслях промышленности и энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны на мероприятии делового партнерства в Вашингтоне с участием 45 высокопоставленных должностных лиц двух стран во время государственного визита президента Юн Сук Йоля в США.

10 соглашений касаются аккумуляторов, биотехнологий, авиации, роботов, автономного вождения и других секторов следующего поколения, а остальные 13 меморандумов о взаимопонимании предусматривают усиление двусторонних связей в области энергетики, производства атомной энергии и углеродный нейтралитет.

"Альянс Южной Кореи и США вышел за рамки традиционного военного и безопасного альянса, чтобы стать технологическим альянсом. Мы надеемся, что эти соглашения дадут значительные результаты", – отметил министр промышленности Южной Кореи Ли Чан Янг.

Ранее мы писали, президент США Джо Байден обсудит с президентом Южной Кореи дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима Ким Чен Ина.

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Соединенные Штаты АмерикиЮжная Корея