США и Корея подтвердили обещание достичь торгового соглашения до дедлайна

В четверг министр торговли Южной Кореи Ким Чон Кван и министр торговли США Говард Латник обсудили отраслевые и зеркальные пошлины.

Во время разговора Ким отметил необходимость ослабления торговых барьеров. Обе стороны согласились усилить сотрудничество в сфере производства и продолжить переговоры, говорится в сообщении корейского Министерства торговли, промышленности и энергетики.

Встреча министров состоялась после того, как США отложили проведение так называемого формата "2+2", который должен был состояться в пятницу, 25 июля, и объединить главных должностных лиц по вопросам финансов и торговли обеих стран, в частности министра финансов США Скотта Бессента.

По словам представителя Минфина США, перенос встречи с участием Бессента, связан с конфликтом в графике.

Усилия и уступки

Как отмечают в Bloomberg, Южная Корея рассматривала эту встречу, как ключевую возможность продвинуться в торговых переговорах и предотвратить рост пошлин до 25%, которыми пригрозил президент Дональд Трамп.

В последние недели Сеул взвешивал политически чувствительные уступки в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и оборона. Это нужно для защиты своей экономики, которая преимущественно зависит от экспорта.

Кроме того, в среду Ким провел отдельную встречу с министром энергетики США Крисом Райтом, во время которой стороны обсудили сотрудничество в сфере чистой энергетики и энергетической безопасности.

Также министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу планирует встретиться с торговым представителем США Джемисоном Гриером.

В рамках более широких переговоров страны также рассматривают создание совместного инвестиционного фонда, который будет направлять южнокорейский капитал в проекты, реализуемые в США.

По информации источников агентства Yonhap, знакомых с ходом переговоров, Сеул готовится предложить не менее 100 млрд долларов в форме инвестиционных обязательств, которые должны быть обеспечены через консультации с ведущими южнокорейскими конгломератами.

В то же время, как отмечают в Bloomberg, неудача в переговорах может поставить южнокорейских экспортеров в невыгодное положение и стать серьезным ударом, ведь в 2024 году зарубежные поставки составляли более 40% ВВП страны.