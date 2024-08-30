ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и Китай не смогли согласовать план завершения войны в Украине: Салливан назвал причину

Пятница 30 августа 2024 02:56
UA EN RU
США и Китай не смогли согласовать план завершения войны в Украине: Салливан назвал причину Фото: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты и Китай не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

По его словам, Китай неоднократно заявлял, что войну следует завершить дипломатическим путем. В течение последних трех дней, Салливан и Си Цзиньпин обменивались мнениями относительно войны против Украины.

"Мы не дошли до какого-то конкретного плана по дипломатии, в значительной степени потому, что Соединенные Штаты очень строго придерживаются простой максимы «ничего об Украине без Украины». Поэтому, в конце концов, именно Украина должна решить, как она хочет продолжать дипломатические и переговорные процессы", - отметил Салливан.

Встреча Салливана и Си Цзиньпина

Напомним, в четверг, 29 августа, Салливан встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время встречи стороны обсудили полномасштабную войну в Украине, а также вероятность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином.

В июле во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Си в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Си Цзиньпин мог бы прекратить войну в Украине одним телефонным звонком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Си Цзиньпинь
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом