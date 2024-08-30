США и Китай не смогли согласовать план завершения войны в Украине: Салливан назвал причину

Соединенные Штаты и Китай не согласовали конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.