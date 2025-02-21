США и группа стран объявили о приверженности санкциям ООН против КНДР

Правительства одиннадцати стран, среди которых США, обязались выполнять санкции ООН против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программы. Решение согласовано по итогам учредительного заседания Руководящего комитета Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT).

В первом заседании MSMT, состоявшемся 19 февраля в Вашингтоне, участвовали представители правительств Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.

По результатам мероприятия 21 февраля было обнародовано заявление, в котором указывалось, что государства-участники MSMT "соглашаются с нашим обязательством поддерживать международный мир и безопасность, охранять глобальный режим нераспространения и противостоять угрозе, возникающей от программ оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет КНДР".

"Руководящий комитет MSMT подчеркивает нашу общую решимость полностью выполнить соответствующие резолюции СБ ООН по КНДР", - передали в Госдепе США.

Также страны-участницы MSMT подтвердили, что "путь к диалогу остается открытым", и призвали все другие государства присоединиться к глобальным усилиям "для поддержания международного мира и безопасности перед лицом постоянных угроз со стороны КНДР и тех, кто способствует нарушениям СБ ООН".

В Госдепе рассказали, что целью MSMT является содействие полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее "путем публикации отчетов и информации, основанной на тщательном расследовании соответствующих нарушений санкций и попыток уклонения от них, а также успешных мер по обеспечению выполнения".

MSMT была создана в октябре прошлого года после вето РФ в марте 2024-го, которое распустило Группу экспертов Комитета 1718 Совета Безопасности ООН (мониторинговую группу ООН), напомнили в американском ведомстве. Нынешнее заседание состоялось примерно через четыре месяца после того, как государства-участники группы запустили совместный механизм.

MSMT планирует опубликовать отчет о выполнении санкций и соответствующую информацию в ближайшие месяцы, сосредотачиваясь на своевременном предоставлении контента, освещающего нарушения санкций со стороны КНДР со значительными последствиями для безопасности, рассказал Yonhap дипломатический источник.

Блокирование Россией резолюции ООН по санкциям против КНДР

Напомним, в марте 2024 года РФ, которая является постоянным членом Совбеза ООН, наложила вето на резолюцию о продлении мандата группы экспертов ООН, следящей за выполнением государствами-членами Организации санкций против КНДР. Комиссия прекратила свою работу 30 апреля.

Россия наложила вето на фоне своего укрепления военного сотрудничества с Северной Кореей во время продолжающейся войны против Украины.

После этого, по инициативе Сеула, 11 стран создали MSMT для продолжения мониторинга санкций в отношении КНДР.