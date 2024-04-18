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США и Британия ввели санкции против Ирана: под ограничения попали производители "Шахедов"

США и Британия вели санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки и Великобритания сегодня, 18 апреля, решили ввести новые санкции против Ирана. Это стало ответом на недавнюю атаку Тегерана на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США и правительства Британии.

Отмечается, что США ввели санкции против 16 человек и двух организаций, которые позволяют Ирану производить дроны и двигатели для "Шахедов".

Также США внесли в санкционный список пять компаний в нескольких юрисдикциях, которые поставляют комплектующие материалы для производства стали иранской компании Khuzestan Steel Company. 

"Металлургический сектор Ирана ежегодно генерирует доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов, большая часть которого приходится на экспорт стали", - пояснили в Минфине. 

США хотят помешать вредной деятельности Ирана

Еще под ограничения попали дочерние компании иранского автопроизводителя Bahman Group, которые продолжают оказывать материальную поддержку КСИР. Великобритания также ввела санкции против нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, участвующих в производстве дронов и баллистических ракет.

Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США используют новые санкции для деградации и разрушения ключевых аспектов вредной деятельности Тегерана.

Страны Запада хотели ввести санкции против Ирана из-за его атаки на Израиль

Недавно Иран атаковал Израиль с применением ракет и беспилотников, а страны Запада помогли отразить этот обстрел. Сразу после этого начались разговоры о введении новых санкций против Ирана. Сначала об этом заявили в Белом доме, а затем и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также Bloomberg писало, что G7 допускают введение санкций против иранской госкомпании Iran Air.

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияИзраильИранСанкции против Ирана