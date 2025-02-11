США и Британия не присоединились к международной декларации по ИИ: в чем причина

Декларацию по искусственному интеллекту была подписана Францией, Китаем и Индией, а также другими странами. Она предусматривает "открытый", "инклюзивный" и "этический" подход к развитию технологии.

Как отметили у премьера Британии Кира Стармера, страна "не смогла согласовать все части декларации лидеров". Лондон будет присоединяться только к тем инициативам, "которые отвечают национальным интересам Великобритании".

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта "может убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

Как добавил Вэнс, ИИ - это "возможность, которую администрация Трампа не упустит", и сказал, что "политика развития ИИ" должна быть приоритетнее безопасности. Для этого потребуется регулирование, которое будет способствовать развитию ИИ, "а не душить его".

Его мнение конкретно расходится с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который считает необходимым дальнейшее регулирование ИИ.

"Нам нужны эти правила, чтобы ИИ мог двигаться вперед", - отметил он во время саммита в Париже.

Что предусматривает документ

Международная декларация по искусственному интеллекту, которую подписали 60 стран, предусматривает необходимость обеспечения "прозрачности" "безопасности", а также "надежности и достоверности" ИИ.

Еще одним приоритетом, который упоминается в документе, является необходимость "сделать ИИ устойчивым для людей и планеты".