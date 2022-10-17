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США и Британия согласились усилить сотрудничество по санкциям против России

Фото: США и Британия согласились усилить сотрудничество по санкциям против России (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США и Великобритания согласились укрепить свое сотрудничество по внедрению и обеспечению финансовых санкций. Страны пытаются усложнить России и другим странам возможность избежать экономических наказаний, наложенных Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В совместном сообщении, которое получило FT, чиновники казначейства США и Великобритании заявили, что решили вывести свое сотрудничество на "новый уровень".

"Мы определим возможности для объединения опыта, творческого осмысления вызовов, с которыми мы сталкиваемся, для изучения возможностей для согласования способов внедрения санкций и оказания помощи нашим заинтересованным сторонам посредством совместных продуктов или путем предоставления указаний, которые являются результатом негласного сотрудничества", - написали директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США Андреа Гаки, и директор Управления по внедрению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании Джайлз Томсон.

Чиновники отметили, что со временем рассчитывают осознать преимущества их сотрудничества не только в отношении санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину, но и в других общих режимах санкций.

Между тем Министерство финансов США планирует создать новую должность главного экономиста по санкциям для изучения экономического эффекта санкций, а OFSI расширяется до большей организации.

Гаки и Томсон заявили, что OFAC и OFSI особенно сосредоточено на общих подходах к киберугрозам и злоупотреблениям виртуальными активами, улучшению обмена информацией и обеспечению того, чтобы санкции не мешали гуманитарной торговле и помощи тем, кто в ней нуждается.

Они также добавили, что финансовые санкции будут и дальше оставаться жизненно важным инструментом для поддержания соответствующих целей внешней политики и национальной безопасности США и Британии.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена заявила, что будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе в планировании и принятии будущих решений.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ответственность за массовые убийства мирных жителей в Украине лежит и на Иране, который поставляет РФ дроны-камикадзе.

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