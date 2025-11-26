США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с белорусским режим о возможном освобождении большого количества заключенных в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Переговоры об освобождении заключенных
По данным собеседников агентства, американские чиновники стремятся договориться об освобождении более 100 заключенных в рамках одного соглашения.
Пока неизвестно, кого именно и когда могут освободить. Белый дом комментировать тему отказался, а посольство Беларуси в США не ответило на запрос журналистов.
Геополитическая цель США
"Стремление администрации Трампа к крупнейшему на сегодня освобождению заключенных является частью ее противоречивой кампании по смягчению отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций", - пишет Reuters.
Часть американских чиновников видит в этом элементы более широкой стратегии - постепенное отдаление Минска от влияния Москвы. Даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.
Некоторые американские чиновники сообщили агентству, что взаимодействие администрации Трампа с Беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии вывода Минска из геополитической орбиты Москвы, хотя бы незначительно.
Ведь даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.
Ключевые участники переговоров
Ключевой фигурой в переговорах со стороны США называют специального посланника Джона Коула, назначенного Трампом в начале месяца. В последнее время сам Трамп и его представители имели прямые контакты с Лукашенко, а Минфин США начал частично снимать отдельные санкции в отношении Беларуси.
Государственный департамент высоко оценил лидерство Трампа и усилия Коула, но не прокомментировал никаких будущих освобождений заключенных.
"Соединенные Штаты готовы к дополнительному взаимодействию с Беларусью, которое будет способствовать интересам США, и будут продолжать усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси", - цитирует слова представителя госдепа издание.
Освобождение политзаключенных в Беларуси
Напомним, Минск уже несколько раз отпускал людей после прихода Трампа к власти.
В частности, 21 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Помилование произошло после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
В сентябре белорусские власти отпустили 52 человека - это было самое большое освобождение на тот момент.