ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных, - Reuters

Среда 26 ноября 2025 14:41
UA EN RU
США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных, - Reuters Фото: США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с белорусским режим о возможном освобождении большого количества заключенных в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры об освобождении заключенных

По данным собеседников агентства, американские чиновники стремятся договориться об освобождении более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Пока неизвестно, кого именно и когда могут освободить. Белый дом комментировать тему отказался, а посольство Беларуси в США не ответило на запрос журналистов.

Геополитическая цель США

"Стремление администрации Трампа к крупнейшему на сегодня освобождению заключенных является частью ее противоречивой кампании по смягчению отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций", - пишет Reuters.

Часть американских чиновников видит в этом элементы более широкой стратегии - постепенное отдаление Минска от влияния Москвы. Даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.

Некоторые американские чиновники сообщили агентству, что взаимодействие администрации Трампа с Беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии вывода Минска из геополитической орбиты Москвы, хотя бы незначительно.

Ведь даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.

Ключевые участники переговоров

Ключевой фигурой в переговорах со стороны США называют специального посланника Джона Коула, назначенного Трампом в начале месяца. В последнее время сам Трамп и его представители имели прямые контакты с Лукашенко, а Минфин США начал частично снимать отдельные санкции в отношении Беларуси.

Государственный департамент высоко оценил лидерство Трампа и усилия Коула, но не прокомментировал никаких будущих освобождений заключенных.

"Соединенные Штаты готовы к дополнительному взаимодействию с Беларусью, которое будет способствовать интересам США, и будут продолжать усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси", - цитирует слова представителя госдепа издание.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, Минск уже несколько раз отпускал людей после прихода Трампа к власти.

В частности, 21 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Помилование произошло после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

В сентябре белорусские власти отпустили 52 человека - это было самое большое освобождение на тот момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Беларусь Дональд Трамп
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины