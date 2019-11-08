У США хочуть заборонити продаж електронних сигарет

Адміністрація Сполучених Штатів планує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли до 21 хірокі Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNBS.

За його словами, на наступному тижні буде оголошено важливе повідомлення про вейпинге.

"Ми повинні подбати про наших дітей, це особливо важливо, у нас буде вікове обмеження - 21 рік або близько того, на наступному тижні ми оголосимо про щось дуже важливе для вейпинга", - сказав він.

Сполучених Штатах Америки кількість жертв, які курили електронні сигарети, збільшилась до 26 осіб. Медики припускають, що легкі пацієнтів були забиті і запалені маслами з пароподібні рідин.

Крім того, більше третини постраждалих від куріння електронних сигарет молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди.

Також зазначалося, що симптоми включають в себе сильну задишку, втому і біль у грудях, при цьому більшість хворих кажуть, що вони також вживають препарати, що містять ТГК, компонент марихуани.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії заборонили продаж електронних сигарет. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро.