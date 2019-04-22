США хочуть заборонити іншим країнам імпортувати нафту з Ірану

Сполучені Штати збираються поширити санкції проти Ірану на інші країни, які будуть імпортувати іранську нафту. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив Reuters джерело, знайоме з ситуацією.

Очікується, що про свої наміри США оголосять у понеділок, 22 квітня. Адміністрація американського президента збирається припинити дію відстрочення санкцій, наданих для деяких імпортерів іранської нафти в кінці минулого року.

Джерело заявляє, що держсекретар Майк Помпео оголосить: з 2 травня Державний департамент більше не буде відмовляти у санкціях відносно будь-якої країни, яка в даний час імпортує іранську нафту або конденсат".

Зазначається, у квітні обсяг експорту іранської нафти становив в середньому менше 1 мільйона барелів на день. Це нижче більш ніж 2,5 мільйона барелів на добу до введення санкцій у травні минулого року. При цьому ф'ючерси на нафту марки Brent, міжнародного орієнтиру по нафті, подорожчали майже на 2% - до 73,25 долара за барель.

У листопаді США знову наклали санкції на експорт іранської нафти після того, як Трамп в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами. Вашингтон чинить тиск на Іран, щоб він згорнув свою ядерну програму і припинив підтримку бойовиків на Близькому Сході.

Поряд з санкціями Вашингтон також для восьми країн ввів піврічну відстрочку від санкцій для того, щоб вони скоротили закупівлі іранської нафти. Це були Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Тайвань, Туреччина, Італія і Греція.

Нагадаємо, в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14. Також нещодавно Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану, які були введені проти країни за порушення прав людини.