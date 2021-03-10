США хочуть закупити ще 100 мільйонів доз COVID-вакцини Johnson&Johnson

Уряд США збирається закупити додатково 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу розробки Johnson&Johnson. Загальний зараз Штатів на препарат буде подвоєний.

Сьогодні, 10 березня, президент США Джозеф Байден оголосить про це на зустрічі з керівниками компанії Johnson&Johnson. Початковий замовлення Штатів в 100 мільйонів доз буде подвоєний.

Відзначається, що темпи виробництва однодозовой вакцини повільніше, ніж очікувалося спочатку. На цьому тижні J&J не поставлять партії вакцин в Штатах, але пізніше в березні поставки повинні поновитися.