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США хочуть закупити ще 100 мільйонів доз COVID-вакцини Johnson&Johnson

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 березня 2021 17:52
США хочуть закупити ще 100 мільйонів доз COVID-вакцини Johnson&Johnson Фото: Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Роман Тверденко

Уряд США збирається закупити додатково 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу розробки Johnson&Johnson. Загальний зараз Штатів на препарат буде подвоєний.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 10 березня, президент США Джозеф Байден оголосить про це на зустрічі з керівниками компанії Johnson&Johnson. Початковий замовлення Штатів в 100 мільйонів доз буде подвоєний.

Відзначається, що темпи виробництва однодозовой вакцини повільніше, ніж очікувалося спочатку. На цьому тижні J&J не поставлять партії вакцин в Штатах, але пізніше в березні поставки повинні поновитися.

Нагадаємо, що Федеральна влада розподілять на цьому тижні в США близько 18,5 мільйона доз вакцин від COVID-19. Це на 2,5 мільйона менше, ніж тижнем раніше.

Крім цього, Johnson&Johnson попередив ЄС про можливі затримки в постачанні препарату. Все через затримки в поставках обладнання та компонентів вакцини.

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